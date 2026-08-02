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Τα 11 βιβλία που ξεχώρισε ο Μπαράκ Ομπάμα για το φετινό καλοκαίρι

Στη λίστα του περιλαμβάνονται έντεκα βιβλία, κυρίως μυθιστορήματα, αλλά και έργα για την ιστορία και τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟ Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
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Ο Μπαράκ Ομπάμα δημοσίευσε τη φετινή καλοκαιρινή λίστα του με τα βιβλία που διάβασε και ξεχώρισε, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά εδώ και χρόνια.

«Ήρθε πάλι αυτή η εποχή του χρόνου. Αυτά είναι μερικά από τα βιβλία που απόλαυσα αυτό το καλοκαίρι. Αν διαβάσατε κάτι καλό, πείτε μου», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στο X.

Στη λίστα του περιλαμβάνονται έντεκα βιβλία, κυρίως μυθιστορήματα, αλλά και έργα για την ιστορία και τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη.

Ανάμεσά τους είναι το Kin της Tayari Jones, που ακολουθεί μητέρες και κόρες, φιλίες και δεσμούς ανάμεσα σε γυναίκες στον αμερικανικό Νότο.

Ο Ομπάμα ξεχώρισε επίσης το The Things We Never Say της Elizabeth Strout, ένα βιβλίο για τη μοναξιά, τις οικογενειακές σχέσεις και τις αλήθειες που συχνά μένουν ανείπωτες.

Στις επιλογές του βρίσκεται και το Data Empire: The Power of Information to Organize, Control, and Dominate της Roopika Risam, το οποίο εξετάζει πώς η πληροφορία χρησιμοποιήθηκε μέσα στους αιώνες ως μέσο οργάνωσης, ελέγχου και εξουσίας.

Η πλήρης λίστα του Μπαράκ Ομπάμα

Kin — Tayari Jones
The Things We Never Say — Elizabeth Strout
A World Appears — Michael Pollan
Whistler — Ann Patchett
This Land is Your Land: A Road Trip Through U.S. History — Beverly Gage
Vigil — George Saunders
One Sun Only — Camille Bordas
Seek Immediate Shelter — Vincent Yu
Data Empire — Roopika Risam
Transcription — Ben Lerner
Cool Machine — Colson Whitehead

Με πληροφορίες από The Hill

Διεθνή

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