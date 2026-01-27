Στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων, οι υπάλληλοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με αντικείμενα που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο.

Πέρα από υγρά, ηλεκτρονικές συσκευές και μεταλλικά αντικείμενα, έχουν καταγραφεί ευρήματα που προκαλούν έκπληξη, γέλιο ή και απορία.

Η Transportation Security Administration (TSA, Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών), η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των μεταφορών, με έμφαση κυρίως στα αεροδρόμια και τις αεροπορικές πτήσεις, δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε σημεία ελέγχου ασφαλείας αεροδρομίων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025.

Τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στον έλεγχο αεροδρομίων το 2025

Η λίστα με τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα περιλαμβάνει:

Αντίγραφο βόμβας σωλήνα: Μια τσάντα στο αεροδρόμιο Boise πυροδότησε συναγερμό. Κατά την επιθεώρηση, οι αστυνομικοί βρήκαν σωλήνες, καλώδια και μπλοκ PVC με την ένδειξη «C4». Όπως τόνισε ο επιβάτης, δεν ήταν αληθινά, και επρόκειτο για εκπαιδευτικό βοήθημα. Ζωντανές χελώνες σε παντελόνια και σουτιέν: Ξεχωριστά περιστατικά στο Newark Liberty και το Miami International αφορούσαν ταξιδιώτες που προσπαθούσαν να κρύψουν χελώνες μέσα σε ρούχα. Η TSA τόνισε ότι τα μικρά ζώα μπορούν να πετάξουν εάν μεταφερθούν σωστά, αλλά όχι κρυμμένα. Ξυράφια ραμμένα σε ρούχα: Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ βρέθηκαν αιχμηρές λεπίδες κρυμμένες μέσα σε ρούχα. Ναρκωτικά κρυμμένα σε παπούτσια: Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κόνα, ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε υποδήματα. Μαχαίρι κρυμμένο σε επιγονατίδα: Το περιστατικό συνέβη στο Quad Cities. Χάπια σε μπουκάλι σαμπουάν: Το περιστατικό συνέβη στο Άνκορατζ. Μαχαίρι σε κάθισμα: Οι αστυνομικοί του DFW το ανακάλυψαν σε ένα μαξιλάρι καθίσματος. Σφαίρες σε ένα δοχείο Nesquik. Πυροβόλο όπλο σε τσάντα γκολφ: Το George Bush Intercontinental του Χιούστον ανέφερε το περιστατικό. Σφαίρες και μαχαίρια τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο: Εντοπίστηκαν στο Άκρον-Κάντον και στο Νιούαρκ.

Η TSA γνωστοποιεί τα ασυνήθιστα ή απαγορευμένα αντικείμενα που εντοπίζονται σε ελέγχους, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ταξιδιωτών. Σκοπός της TSA είναι οι μετακινήσεις στις ΗΠΑ να γίνονται με το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας

