Σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ: Έκκληση για αναστολή του μέτρου, καθώς τα αεροσκάφη αναχωρούν με τις μισές θέσεις κενές

Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια ζητούν την αναστολή του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των καλοκαιρινών διακοπών, προειδοποιώντας ότι ορισμένες πτήσεις αναχωρούν με τις μισές θέσεις κενές, ενώ οι επιβάτες περιμένουν σε ουρές που φτάνουν ακόμη και τις πέντε ώρες αναμονή.

Σε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια ζήτησαν να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πολυσύχναστης θερινής περιόδου.

«Έχουμε φτάσει σε κρίσιμο σημείο», ανέφερε το ACI Europe, που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, καθώς και οι Airlines for Europe (A4E) και η International Air Transport Association (IATA), που εκπροσωπούν τις αεροπορικές εταιρείες.

«Οι επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω από τους τερματικούς σταθμούς και στους ανοιχτούς χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, επειδή οι εγκαταστάσεις συνοριακού ελέγχου δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αφίξεις αρκετά γρήγορα.

Οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν αεροσκάφη να αναχωρούν με τις μισές θέσεις άδειες όταν κλείνει η πύλη επιβίβασης, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στις ουρές του συνοριακού ελέγχου».

Ορισμένα αεροσκάφη έχουν αναγκαστεί να καθυστερήσουν την απογείωσή τους περιμένοντας επιβάτες, με τους φορείς να αναφέρουν ότι οι ουρές φτάνουν έως και τις πέντε ώρες στις ώρες αιχμής, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιβάτες έμειναν πίσω επειδή δεν πρόλαβαν την πτήση τους.

Οι οργανώσεις κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει στα αεροδρόμια να «αναστέλλουν πλήρως» τους ελέγχους κάθε φορά που «ο όγκος των επιβατών υπερβαίνει τη λειτουργική δυνατότητα των εγκαταστάσεων συνοριακού ελέγχου» κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Όπως επισημαίνουν, οι συνοριακές αρχές, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται «υπό μη βιώσιμη πίεση» και απαιτείται «άμεση παρέμβαση πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω κατά την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών».

Το σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, απαιτεί από τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ να καταχωρούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και μια φωτογραφία κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο προορισμού.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. Η Ελλάδα έχει αναστείλει τους βιομετρικούς ελέγχους για τους Βρετανούς ταξιδιώτες έως τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη θερινή περίοδο.

Τον Μάιο, η γαλλική αστυνομία ανέστειλε προσωρινά τους πρόσθετους ελέγχους στο λιμάνι του Ντόβερ, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής των αεροδρομίων της Ρώμης δήλωσε ότι θα χρειαστεί επίσης να ανασταλεί η εφαρμογή του συστήματος για τους πολίτες εκτός ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί «καταστροφή» το καλοκαίρι.

«Ορισμένοι διεθνείς ταξιδιώτες επανεξετάζουν τα σχέδιά τους να ταξιδέψουν στην Ευρώπη λόγω της προοπτικής υπερβολικών καθυστερήσεων στους συνοριακούς ελέγχους», αναφέρουν οι φορείς.

«Αυτό υπονομεύει τη φήμη της Ευρώπης, τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τη διασυνδεσιμότητα των αερομεταφορών. Η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμπιστοσύνη στο κανονιστικό της πλαίσιο διακυβεύονται.»

Παρά το γεγονός ότι οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν στα κράτη-μέλη κάποια ευελιξία ώστε να παραλείπουν ορισμένους από τους ελέγχους, στην επιστολή επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να σχηματίζονται «υπερβολικά μεγάλες ουρές».

Με πληροφορίες από Guardian

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