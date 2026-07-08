Σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ: 9 χώρες ζητούν επέκταση της χαλάρωσης των νέων συνοριακών ελέγχων στα αεροδρόμια

Μια «συμμαχία» εννέα ευρωπαϊκών χωρών ζητά από την Κομισιόν να παρατείνει τα έκτακτα μέτρα ευελιξίας για το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) στα αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταργήσει τις υφιστάμενες δικλίδες ασφαλείας.

Σε κοινή επιστολή, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ελβετία ενημέρωσαν τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, ότι οι πρώτοι μήνες λειτουργίας του συστήματος έχουν αποκαλύψει «σημαντικές δυσκολίες» που δεν μπορούν να υποτιμηθούν.

Οι υπουργοί επανέλαβαν τη στήριξή τους στο νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου, αλλά ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ενσωματωμένο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης πέραν της 6ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν κανονικά προβλέπεται να λήξει.

Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει στις συνοριακές αρχές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναστείλουν προσωρινά τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών προσώπου, ώστε να μειωθεί η συμφόρηση, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η καταγραφή όλων όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τη ζώνη Σένγκεν.

Στην επιστολή, οι υπουργοί ζητούν επίσης από την Επιτροπή γραπτές εγγυήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα πριν από τη λήξη της ισχύουσας ευελιξίας.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε ότι η Επιτροπή χαιρετίζει τη «ρητή δέσμευση» των χωρών για την πλήρη εφαρμογή του EES και για τη συστηματική καταγραφή όλων των ταξιδιωτών που δεν είναι πολίτες της ΕΕ.

Επανέλαβε ότι η νομοθεσία ήδη περιλαμβάνει ενσωματωμένες ευελιξίες, μεταξύ των οποίων και τη δυνατότητα αναστολής της συλλογής βιομετρικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ανέφερε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε «στενή και εποικοδομητική επαφή» με τα «λίγα κράτη μέλη» που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων.

«Υπάρχει ισχυρή κοινή βούληση να λειτουργήσει το σύστημα παντού», πρόσθεσε.

Η επιστολή έρχεται την ώρα που αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης ακτοπλοϊκών γραμμών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το νέο σύστημα προκαλεί μεγάλες ουρές και λειτουργικές διαταραχές κατά τη θερινή ταξιδιωτική περίοδο. Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι τα τεχνικά και επιχειρησιακά προβλήματα είναι απίθανο να έχουν επιλυθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να παρατείνει τις υφιστάμενες ευελιξίες πέραν της 6ης Σεπτεμβρίου ή να αναστείλει τον μηχανισμό σε ευρύτερη κλίμακα.

Με πληροφορίες από Politico