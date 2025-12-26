Συρία: Οκτώ νεκροί από έκρηξη σε τέμενος - Σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή του μετά από έκρηξη στο εσωτερικό τεμένους στην πόλη Χομς, στη Συρία, κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Τον προσωρινό απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας διευκρινίζοντας ότι 21 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

Σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στο τέμενος στη Συρία

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Μία μικρή άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH) που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στην Συρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα, πριν την ανάληψη ευθύνης, ότι δεν ήταν ακόμη δυνατόν να προσδιορισθεί αν η έκρηξη προκλήθηκε «από επίθεση αυτοκτονίας ή από εκρηκτικό μηχανισμό».

Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους» στην Συρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.

Στην ανακοίνωση δίνονται ευχές για γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών και εκφράζεται η συμπαράσταση στην συριακό λαό.

