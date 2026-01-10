Συρία: Ο κυβερνητικός στρατός ανακοίνωσε αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Χαλέπι για σήμερα

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την διοίκηση των Κούρδων ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας στο Χαλέπι υποστηρίζονται από τουρκικά drones.

Η Τουρκία δεν σχολίασε άμεσα τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες του στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι από τις 15:00 (τοπική ώρα) σήμερα, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Με πληροφορίες από Reuters