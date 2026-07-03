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Συρία: Νέα επίθεση κοντά στη Δαμασκό - Αναφορές για τραυματίες σε φυλάκιο

Χθες, Πέμπτη, είχε καταγραφεί ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στη Δαμασκό, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου από την εκπαίδευση των συριακών δυνάμεων ασφαλείας / EPA
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Νέα επίθεση καταγράφηκε στη Συρία, σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Ντουεϊλάα, στα περίχωρα της Δαμασκού, με αποτέλεσμα να καταγραφούν τραυματισμούς σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Sky News Arabia, ομάδα ενόπλων επιτέθηκε στο φυλάκιο και πέταξε χειροβομβίδες εναντίον των αστυνομικών, προκαλώντας τραυματισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δραστών.

Συρία: Η επίθεση σε καφετέρια στη Δαμασκό

Η νέα ένοπλη επίθεση καταγράφεται λίγες ώρες μετά την έκρηξη, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε καφετέρια της Δαμασκού, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 9 άνθρωποι.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε καφετέρια στην οδό Αλ Νασρ, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άνθρωποι και να τραυματιστούν 20 ακόμη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο μηχανισμός ζύγιζε περίπου ένα κιλό και περιείχε μεταλλικά θραύσματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρούς τραυματισμούς.

Μετά την έκρηξη, οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ειδικές μονάδες πυροτεχνουργών και αστυνομικοί με σκύλους πραγματοποίησαν έρευνες για τυχόν ύπαρξη και άλλων εκρηκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, οι εγκληματολογικές υπηρεσίες συγκέντρωσαν στοιχεία από το σημείο, εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών και όσων ενδεχομένως βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Με πληροφορίες από Sky News Arabia

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