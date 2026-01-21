Συρία: Κατηγορεί τους Κούρδους ότι παραβίασαν την εκεχειρία

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν στα βορειοανατολικά όταν δέχτηκαν επίθεση από κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες ωστόσο διέψευσαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους.

Το περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο συριακός στρατός έχει αναπτυχθεί σε μεγάλα τμήματα της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας αφού αποσύρθηκαν, υπό την πίεσή του, οι δυνάμεις των Κούρδων.

Τι αναφέρει η Συρία για το συμβάν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι στρατιώτες μπήκαν «σε ένα εργαστήριο κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη», σε μια ζώνη κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. «Ένα drone των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF, υπό την ηγεσία των Κούρδων) στόχευσε το εργαστήριο, από την έκρηξη του οποίου σκοτώθηκαν επτά και τραυματίστηκαν 20» στρατιώτες, πρόσθεσε, κατηγορώντας τις SDF για «σαφή παραβίαση της εκεχειρίας».

Οι SDF διέψευσαν κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή τους. «Διαβεβαιώνουμε ότι οι δυνάμεις μας δεν ανέλαβαν καμία στρατιωτική δράση σε αυτήν την περιοχή και δεν έκαναν καμία επιχείρηση τέτοιου είδους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η έκρηξη έγινε κατά τη μεταφορά των πυρομαχικών», τόνισαν.

Η ισλαμιστική συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη μια νέα εκεχειρία με τους Κούρδους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στο προπύργιό τους, τη Χασάκα, αφού τους εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί σύμμαχοί τους. Η Δαμασκός έδωσε διορία τεσσάρων ημερών στους Κούρδους ώστε να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ενσωμάτωση της αυτόνομης περιοχής τους στο κράτος.

