Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Η Συρία σχεδιάζει να εκδώσει νέα τραπεζογραμμάτια, αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού σε ένα νόμισμα που έχει χάσει σχεδόν το 99% της αξίας του από το 2011, σύμφωνα με επτά πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Abdelkader Husrieh, επιβεβαίωσε την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγικό πυλώνα» των δημοσιονομικών και νομισματικών μεταρρυθμίσεων. Όπως δήλωσε στην Al Arabiya, έχουν συσταθεί επιτροπές με δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες για να καθορίσουν τις προϋποθέσεις για τις αλλαγές, ενώ χαρακτήρισε τα νέα τραπεζογραμμάτια «απαραίτητα».

Η λίρα Συρίας βρίσκεται πλέον σε ποσοστό περίπου 10.000 προς το δολάριο ΗΠΑ, έναντι μόλις 50 πριν από τον πόλεμο. Η υποτίμηση αυτή έχει κάνει τις καθημερινές συναλλαγές και τις μεταφορές χρημάτων εξαιρετικά δύσκολες. Οι οικογένειες συνήθως πληρώνουν τα ψώνια μιας εβδομάδας με πλαστικές σακούλες γεμάτες τραπεζογραμμάτια των 5.000 λιρών, το μεγαλύτερο διαθέσιμο χαρτονόμισμα.

Νέα χαρτονομίσματα με ρόλο πολιτικό και οικονομικό

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η Κεντρική Τράπεζα της Συρίας συνεργάστηκε με την ρωσική κρατική εταιρεία εκτύπωσης χρημάτων Goznak για την παραγωγή των νέων χαρτονομισμάτων. Η συμφωνία επισημοποιήθηκε κατά την επίσκεψη μιας ανώτερης συριακής αντιπροσωπείας στη Μόσχα στα τέλη Ιουλίου.

Η κίνηση έχει και πολιτικό βάρος, καθώς σηματοδοτεί μια σαφή διάσπαση από πάνω από πέντε δεκαετίες κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ. Τα νέα χαρτονομίσματα θα έχουν τα πρόσωπα του Μπασάρ Άσαντ (2.000 λίρες) και του πατέρα του Χαφέζ (1.000 λίρες).

Προγραμματίζεται εκστρατεία ενημέρωσης πριν από την επίσημη κυκλοφορία των νέων τραπεζογραμματίων στις 8 Δεκεμβρίου, την επέτειο ενός έτους από την απομάκρυνση του Μπασάρ Άσαντ από την εξουσία. Παράλληλα, οι εμπορικές τράπεζες έχουν λάβει εντολή να είναι έτοιμες για την εφαρμογή έως τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται περίοδος 12 μηνών όπου τα παλιά και νέα χαρτονομίσματα θα κυκλοφορούν παράλληλα.

Προκλήσεις και ανησυχίες

Ορισμένοι οικονομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές, ειδικά στους ηλικιωμένους, ενώ δεν υπάρχει σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την πλήρη εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, δεδομένων των κενών στον κρατικό έλεγχο εδαφών.

Μια εναλλακτική λύση που προτείνεται είναι η έκδοση μεγαλύτερων χαρτονομισμάτων (π.χ. 20.000 ή 50.000 λίρες), που θα διευκόλυνε τη διαχείριση μετρητών χωρίς το υψηλό κόστος μιας πλήρους αναδιάρθρωσης, η οποία μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Οι κύριοι στόχοι της έκδοσης των νέων τραπεζογραμματίων είναι: