Συρία: Ισχυρή έκρηξη στη Δαμασκό - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Σύμφωνα με το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA), η έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στη Δαμασκό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού. Πάντως, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπρηστικό μηχανισμό.

Οι συριακές αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Syrian State TV has confirmed that the explosion at a café earlier today, which killed and wounded several people, was caused by an explosive device.



The incident comes as Syria continues to face a fragile security environment despite a reduction in large-scale fighting. While… pic.twitter.com/qxBAoNvmSC — OSINTdefender (@sentdefender) July 2, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και συνεργεία πρώτων βοηθειών για τη μεταφορά των τραυματιών και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ή για τους δράστες που άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές της Συρίας.

Με πληροφορίες από Hurriuet, SANA