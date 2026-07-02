Διεθνή

Συρία: Ισχυρή έκρηξη στη Δαμασκό - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Η έκρηξη καταγράφηκε σε καφετέρια

The LiFO team
Φωτ.: X

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Σύμφωνα με το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA), η έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στη Δαμασκό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού. Πάντως, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπρηστικό μηχανισμό.

Οι συριακές αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και συνεργεία πρώτων βοηθειών για τη μεταφορά των τραυματιών και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ή για τους δράστες που άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές της Συρίας.

Με πληροφορίες από Hurriuet, SANA

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