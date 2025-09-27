Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, εξέδωσαν οι συριακές αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή εμπλοκή της Ιντερπόλ στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την απόφαση του ανακριτή, «η δικαστική εντολή επιτρέπει την κυκλοφορία του εντάλματος μέσω Interpol και την εξέταση της υπόθεσης σε διεθνές επίπεδο».

Το ένταλμα περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο, με κατηγορίες για προμελετημένες δολοφονίες, βασανιστήρια που οδήγησαν σε θανάτους και παράνομη στέρηση ελευθερίας Σύρων πολιτών. Οι καταγγελίες προέρχονται από οικογένειες θυμάτων στην επαρχία Ντεράα και αφορούν αιματηρά γεγονότα του Νοεμβρίου 2011, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο SANA.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του κατέφυγαν στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ανατροπή της κυβέρνησής του από αντάρτες και τζιχαντιστές, ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, ο πρώην Σύρος ηγέτης έχει κατηγορηθεί για χρήση χημικών όπλων κατά αμάχων και εκτεταμένα βασανιστήρια στη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Μάρτιο του 2024, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι πάνω από τους μισούς από τους 23 εκατ. κατοίκους της χώρας έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά ή έχουν καταφύγει στο εξωτερικό.



