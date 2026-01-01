Συρία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι

Τη ζωή του έχασε στη Συρία ένα μέλος των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (31/12) σε επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι.

Η επίθεση φέρεται να στόχευε αστυνομική περιπολία.

Η επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία

Το Κυβερνείο του Χαλεπίου δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι «ένα άτομο, αγνώστων στοιχείων πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας χρησιμοποιώντας ζώνη με εκρηκτικά, στοχεύοντας αστυνομική περιπολία στο Μπαμπ αλ-Φαράζ στο κέντρο του Χαλεπίου, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας τον εντόπισαν και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ωθώντας τον να αυτοπυροδοτηθεί».

Το Κυβερνείο πρόσθεσε ότι «η βομβιστική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους της περιπολίας και τον τραυματισμό άλλων, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και έχουν επιβάλει κλοιό ασφαλείας γύρω από το σημείο».

Ο κυβερνήτης του Χαλεπίου, Αζάμ αλ-Γκαρίμπ, δήλωσε: «Ενώ οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας εκτελούσαν τα καθήκοντά τους για την ασφάλεια εορτασμών στο Χαλέπι, εντόπισαν έναν τρομοκράτη που προσπαθούσε να παρακάμψει τα σημεία ελέγχου των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας». Πρόσθεσε: «Κατά τη σύλληψη, ένας αξιωματικός ασφαλείας κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, οπότε ο τρομοκράτης πυροδότησε τη ζώνη με τα εκρηκτικά του».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ