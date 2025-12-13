Συρία: Διαδοχικές επιθέσεις σε αρκετά σημεία της χώρας - Αναφορές για τραυματίες στρατιώτες των ΗΠΑ

Κλιμάκωση της έντασης παρατηρείται στη Συρία, μετά από διαδοχικές επιθέσεις σε διαφορετικούς στόχους, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή της Παλμύρας, στην επαρχία Χομς, στην κεντρική Συρία, όπου συριακές στρατιωτικές δυνάμεις και Αμερικανοί στρατιώτες πραγματοποιούσαν περιπολία ασφαλείας. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκονται μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Μετά το περιστατικό, τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή ενισχύθηκαν, ενώ στρατιωτικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη του διεθνούς συνασπισμού πραγματοποίησαν εντατικές πτήσεις πάνω από την Παλμύρα. Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια κοινής περιπολίας δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας και των ΗΠΑ υπήρξαν τραυματισμοί τόσο σε Σύρους όσο και σε Αμερικανούς στρατιώτες. Μέχρι στιγμής, ούτε η Δαμασκός ούτε η Ουάσιγκτον έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Συρία: Επίθεση με drone στη Σουγουέιντα

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό καταγράφηκε στη νότια Συρία. Όπως ανακοίνωσε το SANA, ένοπλες παράνομες ομάδες εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον θέσεων του συριακού στρατού στην επαρχία Σουγουέιντα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ομάδες αυτές φέρονται να συνδέονται με τον Χικμάτ αλ-Χάτζρι.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα drone είχε πλήξει όχημα των δυνάμεων ασφαλείας που υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Παράλληλα, η συριακή κρατική τηλεόραση Al-Ikhbariya κατήγγειλε νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη νότια Συρία.

Συρία: Επιχείρηση του Ισραήλ στα νότια της χώρας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο χωριό Σάιντα αλ-Χανουτ, στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα, με έξι στρατιωτικά οχήματα, πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και έστησαν σημεία ελέγχου εντός και γύρω από τον οικισμό.

Η συριακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στις επαρχίες Κουνέιτρα και Νταράα παραβιάζουν κατάφωρα τη Συμφωνία Αποχώρησης Δυνάμεων του 1974. Σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση του προέδρου Άχμεντ Σάρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 αεροπορικές επιδρομές και περίπου 400 χερσαίες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Συρίας την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις στο συριακό μέτωπο να προκαλούν ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Hurriyet