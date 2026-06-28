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Συντριβή ελικοπτέρου στη Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου

The LiFO team
The LiFO team
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΣΥΝΤΡΙΒΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/6) στη Σαουδική Αραβία, με 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά από συντριβή ελικοπτέρου.

Πρόκειται για ελικόπτερο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό της χώρας, τη Saudi Aramco, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική ακτή της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, όλοι τους υπήκοοι της Σαουδικής Αραβίας.

Το δυστύχημα συνέβη στις 6:00 π.μ. τοπική ώρα στην περιοχή Ρας Τανούρα, στον Περσικό Κόλπο, μια γεωγραφική ζώνη στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται δυτικά των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τα αίτια της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια πλήρη και σε βάθος έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Η εταιρεία Aramco δεν προχώρησε σε κάποιο άμεσο σχόλιο μετά το αίτημα των δημοσιογράφων.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σαουδική Αραβία: Πώς συνδέεται με το γεωπολιτικό γίγνεσθαι

Η συντριβή αυτή στη Σαουδική Αραβία έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και πυρετώδη περίοδο για την περιοχή. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, η Aramco είχε ξαναξεκινήσει τη φόρτωση αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό της Ρας Τανούρα, μετά από μια μακρά διακοπή που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες.

Η Σαουδική Αραβία, ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, βρίσκεται σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου για τη μεταφορά φορτίων.

Οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εκμεταλλευόμενοι το μομέντουμ που δημιουργεί η ενδιάμεση συμφωνία για την παύση του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters

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