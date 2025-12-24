Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος είχε εκπέμψει πολλαπλά σήματα κινδύνου

Ο πιλότος του αεροσκάφους που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23/12) εξέδωσε πολλαπλά σήματα κινδύνου, επικαλούμενος ηλεκτρική βλάβη, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.

Στο ιδιωτικό αεροσκάφος επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σε λεπτομερή ανάρτησή του στο X, ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε ότι το αεροσκάφος, με κωδικό πτήσης 9H-DFS και καταχωρημένο στην Πολιτική Αεροπορία της Μάλτας, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:17, τοπική ώρα (19:17 ώρα Ελλάδας) για το αεροδρόμιο Μίτιγκα στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, και αργότερα συνετρίβη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αεροσκάφος, που λειτουργούσε με το σήμα κλήσης HMJ185, απογειώθηκε σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και μεταφέρθηκε διαδοχικά από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου για τον έλεγχο προσέγγισης και στη συνέχεια στις μονάδες ελέγχου περιοχής.

Το αεροσκάφος έλαβε έπειτα άδεια για να αναχωρήσει και τελευταία άδεια να πετάξει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο Ουράλογλου.

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου "PAN-PAN" , ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το "MAYDAY", και ανέφερε μια γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας από ραντάρ κατευθύνσεις να επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως οδηγίες στο πλήρωμα σχετικά με την κατεύθυνση και το προφίλ καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα.

Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αναμεταδότη 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τα δεδομένα υψομέτρου του αεροσκάφους από το ραντάρ.

Λόγω αυξανόμενων παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, οι ελεγκτές επιχείρησαν ακουστικούς ελέγχους στις 20:34.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε πίσω στον έλεγχο προσέγγισης αφού επιβεβαίωσε το επίπεδο καθόδου του για επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέδωσε ξανά σήμα κινδύνου "PAN-PAN" και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας ενημερωμένα πορεία από ραντάρ και καθορισμένα επίπεδα καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία επιδεινώθηκε. Παρατηρήθηκαν επίσης μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στις οθόνες ραντάρ.

Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ. Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, αλλά δεν ελήφθη καμία απάντηση.

Ενημερώθηκαν αμέσως οι μονάδες έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Ουράλογλου.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από αέρος και εδάφους από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη συντριβή, το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών στάλθηκε στο σημείο σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Με πληροφορίες από Anadolu Agency