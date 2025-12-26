Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: «Μου είπε "θα μιλήσουμε όταν φτάσω"» λέει ο σύντροφος της Ελληνίδας αεροσυνοδού

Για την τελευταία φορά που μίλησε με την Ελληνίδα αεροσυνοδό που σκοτώθηκε στη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία, μίλησε ο σύντροφός της.

Ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, ενός εκ των οκτώ ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία, περιέγραψε τον τελευταίο τους διάλογο πριν τη μοιραία πτήση και το δυστύχημα.

Όπως ανέφερε αρχικά, γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στην Ολυμπιακή Αεροπορία το 2006 και έκτοτε ήταν μαζί.

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε "Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω"», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ» συμπλήρωσε.

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα, σχετικά με τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους στην Τουρκία.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων Λίβυοι αξιωματούχοι, μέλη του πληρώματος και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το δυστύχημα, ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση πριν χαθεί η επικοινωνία με το αεροσκάφος.

Αναλυτικότερα, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας στις 20:10 τοπική ώρα με προορισμό την Τρίπολη.

Τα συντρίμμια καλύπτουν έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν εντατικές έρευνες για την ανεύρεση στοιχείων που θα φωτίσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ερασιτεχνικά βίντεο, η στιγμή της έκρηξης συνοδεύτηκε από δυνατό κρότο, ενώ στον αέρα υπήρχε έντονη μυρωδιά καυσίμων και θραύσματα του αεροσκάφους.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι της λιβυκής αποστολής στην Τουρκία και τρία μέλη του πληρώματος. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Οι αρχές κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πιθανή ηλεκτρική βλάβη που αναφέρθηκε λίγο μετά την απογείωση.