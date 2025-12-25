Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα, σχετικά με τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους στην Τουρκία.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων Λίβυοι αξιωματούχοι, μέλη του πληρώματος και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το δυστύχημα, ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση πριν χαθεί η επικοινωνία με το αεροσκάφος.

Αναλυτικότερα, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας στις 20:10 τοπική ώρα με προορισμό την Τρίπολη.

Περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωση, δόθηκε ειδοποίηση για έκτακτη προσγείωση στην περιοχή Χαϊμάνα, ενώ στις 20:52 η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε οριστικά.

Στο σημείο της συντριβής έσπευσε αντιπροσωπεία της Λιβύης, συνοδευόμενη από τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, μαζί με συγγενείς των θυμάτων. Τα συντρίμμια καλύπτουν έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν εντατικές έρευνες για την ανεύρεση στοιχείων που θα φωτίσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ερασιτεχνικά βίντεο, η στιγμή της έκρηξης συνοδεύτηκε από δυνατό κρότο, ενώ στον αέρα υπήρχε έντονη μυρωδιά καυσίμων και θραύσματα του αεροσκάφους.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι της λιβυκής αποστολής στην Τουρκία και τρία μέλη του πληρώματος. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε ότι το μαύρο κουτί εντοπίστηκε μετά από ολονύκτιες έρευνες, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες για την αιτία της τραγωδίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, ιατρικό προσωπικό και ομάδες διάσωσης να σαρώνουν την περιοχή.

Οι αρχές κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πιθανή ηλεκτρική βλάβη που αναφέρθηκε λίγο μετά την απογείωση.