Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους νεκρούς

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία.

Πρόκειται για ιδιωτιικό τζετ στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Και οι οκτώ επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους, με τα τουρκικά μέσα να αναφέρουν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δίχως ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί, ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα ελληνικό όνομα, πιθανότατα μίας αεροσυνοδού, που ήταν μέλος του πληρώματος.

Tο υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει λάβει ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Harmony Jets και τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους, φέρεται να ήταν οι Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin και Maria Pappa.

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS για ηλεκτρική βλάβη

Ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν, σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία, ανέφερε: «Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερα άτομα της συνοδείας του και τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά στις 20:17 και στις 20:33 ανέφερε στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ηλεκτρικής βλάβης, ζητώντας αναγκαστική προσγείωση».

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Το χρονικό

Το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, συνετρίβη έξω από την Άγκυρα. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, χθες, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα. Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες περιοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.