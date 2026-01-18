Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία: Εντοπίστηκε σορός επιβάτη

Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα συντρίμμια και μία σορό επιβάτη από ένα μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη χθες στην ανατολική Ινδονησία με 11 επιβαίνοντες, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Το στίγμα του αεροσκάφους της εταιρείας Indonesia Air Transport, που είχε απογειωθεί από τη Γιογκιακάρτα για το Μακασάρ, χάθηκε χθες το απόγευμα από τα ραντάρ.

Οι διασώστες που αναπτύχθηκαν στο σημείο εντόπισαν όπως φαίνεται «την άτρακτο, το οπίσθιο τμήμα και φινιστρίνια» του αεροσκάφους, είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης του Μακάσαρ.

«Βρέθηκε και η σορός ενός άνδρα… σε βάθος περίπου 200 μέτρων σε μια χαράδρα, κοντά στα συντρίμμια του αεροσκάφους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Αντί Σουλτάν, ένας άλλος αξιωματούχος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό της σορού και ανέφερε πως θα ανασυρθεί αύριο, εξαιτίας των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Το αεροπλάνο μετέφερε τρεις υπαλλήλους του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, που βρίσκονταν σε αποστολή εποπτείας από αέρος, όπως και οκτώ μέλη πληρώματος.

Συνολικά, περισσότεροι από 1000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Αξιωματικός του στρατού, εξήγησε στους δημοσιογράφους πως οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται με δυσκολία λόγω του ανώμαλου εδάφους και της ομίχλης.