«Σύντομα οι λεπτομέρειες»: Εν αναμονή της απάντησης ΗΠΑ στην αναθεωρημένη πρόταση Ιράν-Πακιστάν

Θετικά φαίνεται να είναι τα μηνύματα που έρχονται από το «μέτωπο» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου για μια ειρηνευτική συμφωνία «έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί» με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, ενώ οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σύντομα.

«Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε αυτή την ανάρτηση αφού είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες χωρών με μουσουλμανικούς στην πλειονότητά τους πληθυσμούς και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Σάββατο ότι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, «χωριστά» από τηλεφωνική συνδιάλεξη με άλλους ηγέτες κρατών του Κόλπου.

Η συζήτηση «πήγε πολύ καλά», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για αποκλίνουσες θέσεις και στρατηγικές των δυο ανδρών, με δημοσιεύματα να θέλουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πιέζει να εξευρεθεί διπλωματική λύση και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Επίσης, ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε χθες με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που εντείνονται οι αμερικανικές διαβουλεύσεις με το Ιράν, όπως έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από το περιβάλλον του.

«Η Γαλλία ωθεί προς τη διπλωμαστική οδό και μια λύση με διαπραγματεύσεις, με υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πλήρως και χωρίς διόδια, τη σύναψη μιας κατάπαυσης του πυρός και την επανάληψη, στη συνέχεια διαπραγματεύσεων πάνω στις άλλες πτυχές (πυρηνική, βαλλιστική και περιφερειακή)», διευκρίνισε διπλωματική πηγή.

Θα έρθει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν;

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έκαναν χθες λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικών διαβουλεύσεων, αλλά παρέμειναν επιφυλακτικές σχετικά με τις πιθανότητες να μπει ένα τέλος στον πόλεμο. Μια συμφωνία «πλησιάζει», δήλωσε επίσης, νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας σε «50-50» τις πιθανότητες μιας «καλής» συμφωνίας ή της επανάληψης του πολέμου, σε δηλώσεις που έκανε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διπλωματικές επαφές έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ώρες με στόχο να υπάρξει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις και να αποφευχθεί μια επανάληψη του πολέμου. Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και ζήτησε «να δοθεί προτεραιότητα στις ειρηνικές λύσεις», σύμφωνα με το γραφείο του.

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, είπαν χθες στο Reuters δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Μια απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση αναμένεται σήμερα, Κυριακή, πρόσθεσαν οι πηγές.

Προηγουμένως Πακιστανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις είχε δηλώσει στο Reuters ότι μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στην τελική φάση της και είναι «αρκετά συνολική».

«Δεν έχει τελειώσει μέχρι να ολοκληρωθεί», πρόσθεσε.