Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία: Η Ουκρανία αλλάζει καθεστώς - Τι θα συζητηθεί σήμερα

Στην Τουρκία και την Άγκυρα πραγματοποιείται από σήμερα, Τρίτη, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο της συνάντησης.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως οι σύμμαχοι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα αναγνωρίσουν επίσημα την Ουκρανία, όχι μόνο ως αποδέκτη της δυτικής στήριξης, αλλά και ως ενεργό «πάροχο» ασφάλειας για το ΝΑΤΟ.

Αυτή η μετατόπιση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας νέας, πολυετούς οικονομικής δέσμευσης, η οποία θα αποτελέσει παράλληλα βήμα προβολής της -ραγδαίας- αναπτυσσόμενης αμυντικής βιομηχανίας του Κιέβου. Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι προσκεκλημένος στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ το βράδυ της Τρίτης.

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Παράλληλα, όπως αναφέρει σχετικά το Euractiv, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να αποχωρήσει από την Άγκυρα έχοντας ανά χείρας μια νέα κοινή διακήρυξη των συμμάχων, η οποία προβλέπει τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος, αλλά και για το επόμενο έτος.

Η συγκεκριμένη οικονομική δέσμευση αποτελούσε ένα από τα τελευταία «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων, τα οποία οι διπλωμάτες κατάφεραν να διευθετήσουν την Παρασκευή, κατά τον τρίτο και τελικό γύρο των συζητήσεων για το κείμενο της διακήρυξης, το οποίο πρέπει να προσυπογραφεί και από τους 32 συμμάχους.

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, είχαν αρχικά αντιταχθεί σε μια διετή δέσμευση, ενώ άλλες προτιμούσαν να μην οριστεί συγκεκριμένος οικονομικός στόχος.

Η συμφωνία θα καλύψει τελικά τους 31 από τους 32 συμμάχους, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν την απευθείας παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχει ήδη βρεθεί.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία

Το πακέτο περιλαμβάνει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ που άρχισε να χορηγεί η ΕΕ φέτος μέσω του προγράμματος «Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής», καθώς και ακόμη 30 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν προβλεφθεί για το 2027. Σε αυτά προστίθεται και η διμερής βοήθεια που έχει ήδη ανακοινωθεί από διάφορα κράτη, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η οποία έχει δεσμευτεί για πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη φέτος. Ωστόσο, αξιωματούχοι παραδέχονται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι για να καλυφθεί πλήρως ο τελικός στόχος.

Το ποσό, το οποίο προτάθηκε αρχικά από τη Γερμανία, βασίζεται σε μια αξιολόγηση που μοιράστηκε το Κίεβο με τους συμμάχους στα τέλη του περασμένου έτους. Διπλωμάτης του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε το νούμερο αυτό ως «ένα ρεαλιστικό επίπεδο φιλοδοξίας», αρκετό για να καλύψει τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας, χωρίς να είναι πολιτικά ανέφικτο.

Για το Κίεβο, η αξία αυτής της δέσμευσης ξεπερνά το οικονομικό σκέλος. «Δεν μπορούμε να λάβουμε εγγυήσεις ασφάλειας αυτή τη στιγμή, αλλά οι εταίροι του ΝΑΤΟ μπορούν να μας παρέχουν οικονομικές εγγυήσεις», δήλωσε στο Euractiv η Αλιόνα Γκερμάντσουκ, επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Η ίδια υποστήριξε ότι «αυτό θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν ότι η Ουκρανία θα έχει τους απαραίτητους πόρους, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί να αμυνθεί τόσο φέτος όσο και την επόμενη χρονιά». Πρόσθεσε, επίσης, ότι η σταθερή υποστήριξη θα μπορούσε να επηρεάσει τους υπολογισμούς της Μόσχας για το αν θα συνεχίσει τον πόλεμο ή αν θα επιδιώξει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Zelensky to press Nato for air defence systems after intense Russian strikes https://t.co/t8POnatSD9 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 7, 2026

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Το Κίεβο ευελπιστεί επίσης σε πρόσθετες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της αεράμυνας του, ιδιαίτερα απέναντι στην αυξανόμενη χρήση βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία: «Η Ρωσία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους επειδή γνωρίζει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο αδύναμο σημείο της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή», σημείωσε η Γκερμάντσουκ.

«Γι' αυτό αναμένουμε σαφείς δεσμεύσεις για την ενίσχυση της αεράμυνας μας, συμπεριλαμβανομένων νέων συνεισφορών στα προγράμματα PURL και JUMPSTART», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, χαρακτήρισε το PURL, το πρόγραμμα που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς αγοράζουν αμερικανικά όπλα για να τα δωρίσουν στην Ουκρανία, ως μια «πραγματική ιστορία επιτυχίας», επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη διοχετευθεί μέσω αυτού περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι η Σύνοδος Κορυφής θα προσφέρει «μακροπρόθεσμες, βιώσιμες δεσμεύσεις» που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να παραμείνει στη μάχη, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα στη Ρωσία ότι η συμμαχική στήριξη θα συνεχιστεί.

Καταληκτικά, ένα ακόμα αναμενόμενο κέρδος για την Ουκρανία είναι η διατύπωση στο κείμενο της διακήρυξης της Συνόδου, η οποία θα την αναγνωρίζει όχι μόνο ως αποδέκτη της βοήθειας του ΝΑΤΟ, αλλά και ως «πάροχο» της συμμαχικής ασφάλειας.

Διπλωμάτες αναφέρουν ότι η διατύπωση αυτή αντανακλά την ραγδαία πρόοδο της Ουκρανίας στο κομμάτι ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας και στις καινοτομίες στο πεδίο της μάχης, μετά από περισσότερα από τρία χρόνια πλήρους ρωσικής εισβολής.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις συμφωνίες για drones που υπέγραψε το Κίεβο με ευρωπαϊκές χώρες καθώς και με κράτη του Κόλπου, μετά την έναρξη των κοινών επιχειρήσεων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν νωρίτερα φέτος. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν την από κοινού παραγωγή βασικού εξοπλισμού καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Η ουκρανική αμυντική βιομηχανία θα έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Φόρουμ Αμυντικών Βιομηχανιών του ΝΑΤΟ» την Τρίτη, όπου κυβερνήσεις και εταιρείες αναμένεται να υπογράψουν επιστολές πρόθεσης, μνημόνια συνεργασίας και συμβόλαια αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την Γκερμάντσουκ, η Ουκρανία διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή συμφωνίες παραγωγής drones με 15 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αν και δεν αναμένεται να υπογραφούν όλες στην Άγκυρα.

Με πληροφορίες από Euractiv

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