Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Θερμή υποδοχή Ερντογάν σε Τραμπ - «Εξετάζουμε την πώληση F-35 στην Τουρκία»

Στην Τουρκία έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η άφιξη Τραμπ στην Τουρκία, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αναδεικνύει το ιδιαίτερα στενό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνουν αμερικανικά μέσα.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Με τιμές υποδέχτηκε τον Τραμπ ο Ερντογάν

Από την πρώτη στιγμή της άφιξής του, ο Τραμπ έτυχε εντυπωσιακής υποδοχής, με τιμητικές φρουρές και στρατιωτικές μπάντες, κινήσεις που υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στην παρουσία του Αμερικανού προέδρου.

Μάλιστα, οι τελετουργικές τιμές που αποδόθηκαν στον Τραμπ, ξεχωρίζουν σε σχέση με εκείνες σε άλλους ηγέτες της συνόδου, σχολιάζει το CNN. Ο ίδιος ο Ερντογάν χαρακτήρισε την παρουσία του Αμερικανού προέδρου ως στοιχείο που προσθέτει «δύναμη και ισχύ» στη σύνοδο κορυφής, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο ηγετών.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την Τουρκία και τον Ερντογάν, δηλώνοντας ότι συμμετείχε στη σύνοδο κυρίως λόγω της προσωπικής τους σχέσης. Περιέγραψε τον Τούρκο πρόεδρο ως έναν «πολύ ισχυρό ηγέτη» και υποστήριξε ότι, αν η σύνοδος δεν πραγματοποιούνταν στην Τουρκία, πιθανότατα δεν θα είχε παραστεί.

Παράλληλα, επαίνεσε τις σύγχρονες υποδομές της χώρας, αναφερόμενος στην ομορφιά του αεροδρομίου, των δρόμων και των δημόσιων κτιρίων, ενώ χαρακτήρισε την Τουρκία χώρα με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλέον εξαιρετικές σχέσεις.

Η συνάντηση των δύο ηγετών επικεντρώνεται και σε σημαντικά ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτρέψει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από το Κογκρέσο μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα.

Όπως δήλωσε, η Τουρκία υπήρξε «εξαιρετικός σύμμαχος» και σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκε πιο πιστή από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των F-35, χαρακτηρίζοντάς το ως το κορυφαίο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο και τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να εξετάσει την εκπλήρωση των παραγγελιών που είχε πραγματοποιήσει η Τουρκία.

«Έχουμε καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία ήταν από πολλές απόψεις πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι θα ήταν πιστές», σχολίασε χαακτηριστικά ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πολλοί πιστεύουν ότι η χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να αγοράσει τα F-35, παρά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας.

Το σχόλιο Τραμπ για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία εξαιτίας της αγοράς των S-400, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θέλουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε φίλους».

Αν και δεν διευκρίνισε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να παρακαμφθεί η σχετική απαγόρευση του Κογκρέσου, οι δηλώσεις του σηματοδότησαν σαφή πρόθεση επαναπροσέγγισης με την Άγκυρα.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε» όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Επανέλαβε επίσης, την κριτική του προς το ΝΑΤΟ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την στάση ορισμένων συμμάχων, ιδιαίτερα μετά την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Ήμουν πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ και, ειλικρινά, αν δεν γινόταν στην Τουρκία, όπου ο φίλος μου τυχαίνει να είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό άτομο, είναι πιθανό να μην είχα παραστεί. Ένιωσα ότι έπρεπε να παρευρεθώ λόγω του γεγονότος ότι γνωρίζω πως έχει κάνει τα πάντα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λευκός Οίκος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη κατά περίπου ένα τρίτο, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας.

Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις εισέρχονται σε νέα φάση, με την προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στις ισορροπίες εντός του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από CNN