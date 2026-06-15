Σύνοδος G7: Στο Εβιάν ο Ντόναλντ Τραμπ - «Άρχισαν να κινούνται τα πλοία στο Ορμούζ»

Στο Εβιάν της Γαλλίας έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της συνόδου κορυφής της G7.

Την ίδια ώρα, στο Εβιάν της Γαλλίας ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υποδέχθηκε από νωρίς τους ηγέτες των επτά ισχυρότερων βιομηχανικών οικονομιών του κόσμου, καθώς και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύνοδος G7: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στη Γαλλία έχοντας ως βασικό διπλωματικό χαρτί τη συμφωνία με το Ιράν, ενώ πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι η άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων δεν είναι δεδομένη.

«Η βασική αρχή των κυρώσεων είναι ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική αλλαγή επί του πεδίου πριν εξετάσουμε την άρση τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Όπως τόνισε, μόνο εάν η αλλαγή στη συμπεριφορά του Ιράν είναι αξιόπιστη και επαληθεύσιμη θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για χαλάρωση των μέτρων.

Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις συνδέονται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις ανησυχίες για όπλα μαζικής καταστροφής.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι ανακοίνωσε για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι πλοία «αρχίζουν ήδη να κινούνται» μέσα από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι πολλά από αυτά μεταφέρουν πετρέλαιο και ταξιδεύουν μέσω ασφαλών θαλάσσιων διαδρόμων.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος στα διερχόμενα πλοία και ότι οι υπηρεσίες αυτές θα έχουν οικονομικό κόστος.

Η προοπτική αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να διασφαλιστεί χωρίς επιβολή διοδίων ή άλλων χρεώσεων, υπογραμμίζοντας ότι Παρίσι και Λονδίνο είναι έτοιμα να αναλάβουν κοινή αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλυψε μάλιστα ότι η γαλλοβρετανική δύναμη θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα, ενώ το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κινηθεί προς την περιοχή μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.

Παρότι χαιρέτισε την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Μακρόν εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας. Επανέλαβε επίσης ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ειδικότερα ο εμπλουτισμός ουρανίου παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, τόνισε ότι η διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Οι εργασίες της G7 συνεχίζονται με την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν και το μέλλον των Στενών του Ορμούζ να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Al Jazeera