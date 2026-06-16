Σύνοδος G7: Όσα είπε ο Τραμπ για Ιράν, Νετανιάχου και Ρωσία - «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε το Ισραήλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε στη Σύνοδο G7 που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, και αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις ΗΠΑ αλλά και τον κόσμο όλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι πρέπει να επιδείξει «μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στον Λίβανο».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξαν αρκετές διαφωνίες μεταξύ τους, καθώς θεωρούσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ δυσχέραιναν τις αμερικανικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα έπρεπε να περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου.

«Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι, παρά τη μακροχρόνια καλή σχέση του με τον Νετανιάχου, ο Ισραηλινός ηγέτης οφείλει πλέον να ενεργεί πιο υπεύθυνα όσον αφορά τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε να συγκρουστεί δημόσια με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αναφερόμενος στη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, σημείωσε ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι δύο ηγέτες διαφωνούν, τονίζοντας όμως ότι η ευθύνη του είναι η προάσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ.

Συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της συνόδου.

Παράλληλα, κάλεσε τη Ρωσία να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η Ρωσία πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία. Έχει χάσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, όπως και η Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

It is always important to coordinate positions.

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Завжди важливо координувати позиції.



🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η ενασχόλησή του με το Ιράν είχε αποσπάσει την προσοχή του από τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, ωστόσο υποστήριξε ότι μετά τη συμφωνία με την Τεχεράνη θα αφιερώσει περισσότερες προσπάθειες για την επίλυση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης.

Η Συρία να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ

Σε μία ακόμη τοποθέτηση που προκάλεσε αίσθηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Συρία ίσως είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ πιο αποτελεσματικά από το ίδιο το Ισραήλ.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Χουσεΐν αλ-Σαράα, δήλωσε ότι είναι «πολύ καλός στο να αντιμετωπίζει τη Χεζμπολάχ» και ότι δεν τη συμπαθεί.

Ο Τραμπ ανέφερε πως πρότεινε στο Ισραήλ να επιτρέψει στη Συρία να αναλάβει δράση κατά της οργάνωσης, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να το κάνει πιο αποτελεσματικά.

Παράλληλα, επέκρινε τη μακροχρόνια στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση διαρκεί υπερβολικά πολύ και έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές.

«Δεν χρειάζεται να γκρεμίζετε μια ολόκληρη πολυκατοικία κάθε φορά που αναζητάτε κάποιον, γιατί μέσα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και δεν είναι όλοι μέλη της Χεζμπολάχ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι επόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα είναι ευκολότερη από την αρχική, η οποία οδήγησε στο πρόσφατα ανακοινωθέν μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους συμμάχους του, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επενδύσουν χρήματα στο Ιράν ούτε να του παράσχουν αμερικανική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η νέα συμφωνία αποσκοπεί κυρίως στη σταθεροποίηση των σχέσεων και στη μείωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, χωρίς οικονομική ενίσχυση προς την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από CNN