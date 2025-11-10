Ένα μικρό δικινητήριο αεροσκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για την Τζαμάικα συνετρίβη τη Δευτέρα το πρωί στη Φλόριντα, προκαλώντας τον θάνατο των επιβαινόντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το αεροσκάφος τύπου Beechcraft King Air είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από το εκτελεστικό αεροδρόμιο του Φορτ Λόντερντεϊλ, με προορισμό την Τζαμάικα, όταν κατέπεσε σε τεχνητή λίμνη κατοικημένης περιοχής στο προάστιο Coral Springs.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Coral Springs–Parkland, Μάικ Μόζερ, ανέφερε ότι τα συνεργεία εντόπισαν συντρίμμια κοντά στη λίμνη και ένα σπασμένο φράχτη σε αυλή σπιτιού. «Δεν υπήρχε ορατό τμήμα του αεροπλάνου· οι διασώστες ακολούθησαν το ίχνος των συντριμμιών μέχρι το νερό», δήλωσε. «Δύτες μπήκαν στη λίμνη για να αναζητήσουν επιζώντες, αλλά δεν εντόπισαν κανέναν.»

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα άτομα επέβαιναν, ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν μετατραπεί σε έρευνα ανάσυρσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν επιζώντες. Η αστυνομία του Coral Springs έχει αναλάβει τον συντονισμό, ενώ ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αεροπορίας διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος είχε κατασκευαστεί το 1976 και ήταν καταχωρισμένο στην εταιρεία International Air Services, που ειδικεύεται σε καταχωρίσεις αεροσκαφών για μη Αμερικανούς ιδιοκτήτες. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

Η κομητεία Broward, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, διαθέτει ισχυρή καραϊβική κοινότητα, η οποία είχε κινητοποιηθεί μετά τον τυφώνα Μελίσα για τη συλλογή εφοδίων. Ο τυφώνας, κατηγορίας 5, έπληξε την Τζαμάικα στις 28 Οκτωβρίου, προκαλώντας τεράστιες ζημιές και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους.