Συνελήφθη ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Ο τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνελήφθη με την κατηγορία ότι οδηγούσε μεθυσμένος στο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

O 43χρονος τραγουδιστής του «SexyBack», συνελήφθη στο Σαγκ Χάρμπορ και τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα το βράδυ, είπε στο ABC News πηγή από τις αρχές. Ένας αξιωματούχος του Δικαστηρίου του Σαγκ Χάρμπορ επιβεβαίωσε στο Newsday ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τίμπερλεϊκ σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ο σταρ αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο σήμερα Τρίτη.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βρίσκεται στην περιοδεία "Forget Tomorrow" αυτήν την περίοδο, με δύο προγραμματισμένες συναυλίες στο Σικάγο μέσα στην εβδομάδα και άλλες δύο στην Νέα Υόρκη την επόμενη, για την υποστήριξη του τελευταίου του άλμπουμ, "Everything I Thought It Was", το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο.

Το Σαγκ Χάρμπορ είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό στο Χάμπτονς, περίπου 160 χιλιόμετρα από την πόλη της Νέας Υόρκης. Το καλοκαίρι, θεωρείται ως hotspot για πλούσιους επισκέπτες.

Ο Τίμπερλεϊκ ξεκίνησε την καριέρα του ως πολύ νέος ως παρουσιαστής στη Disney, με συμπαρουσιάστρια μεταξύ άλλων την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Έγινε διάσημος χάρη στη συμμετοχή του στο boy band NSYNC και ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 2002. Ως ηθοποιός, ο Τίμπερλεϊκ έχει παίξει σε ταινίες όπως το "The Social Network" και το "Friends With Benefits".

Έχει κερδίσει δέκα βραβεία Grammy και τέσσερα Primetime Emmy Awards.

Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Τζέσικα Μπέιλ και έχει ένα παιδί.

Με πληροφορίες από BBC, ABC News