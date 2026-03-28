Συνελήφθη ο Τάιγκερ Γουντς μετά το ατύχημά του - Δεν τραυματίστηκε

Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη και φυλακίστηκε με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, αφού ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα το όχημά του να ανατραπεί στο πλάι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, όπου ο Γουντς διαθέτει κατοικία, ο αθλητής παρουσίαζε «σημάδια αλλοίωσης των αισθήσεων», όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μάρτιν, Τζον Μ. Μπουντενζίεκ, σε συνέντευξη Τύπου.

Η δοκιμή με αλκοτέστ δεν ανίχνευσε αλκοόλ στον οργανισμό του, αλλά ο Γουντς αρνήθηκε να υποβληθεί σε ανάλυση ούρων. Αυτό οδήγησε στη σύλληψή του και στη μεταφορά του στη φυλακή της κομητείας του Μάρτιν, όπου έπρεπε να παραμείνει για τουλάχιστον οκτώ ώρες.

Κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών με υλικές ζημιές και άρνηση υποβολής σε νόμιμη εξέταση. Και οι δύο κατηγορίες αποτελούν πλημμελήματα.

Το ατύχημα του Τάιγκερ Γουντς

Ο Μπουντενζίεκ είπε ότι το ατύχημα συνέβη όταν ο Γουντς, οδηγώντας ένα Land Rover, προσπάθησε να προσπεράσει ένα φορτηγό που μετέφερε ένα ρυμουλκούμενο, ενώ κατευθυνόταν βόρεια στη South Beach Road. Ο οδηγός του φορτηγού προσπαθούσε να στρίψει αριστερά σε έναν δρόμο δύο λωρίδων, είδε το Land Rover να έρχεται από πίσω και προσπάθησε να βγει από τον δρόμο, αλλά δεν είχε πού να πάει. Το Land Rover χτύπησε το φορτηγό και αναποδογύρισε στο πλάι.

Ο Μπουντενζίεκ δήλωσε ότι ο Γουντς βγήκε από το αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού και ότι κανένας από τους δύο οδηγούς δεν τραυματίστηκε.

«Ο κ. Γουντς παρουσίαζε πράγματι σημάδια μειωμένης ικανότητας», δήλωσε ο Μπουντενζίεκ. «Του έκαναν διάφορες εξετάσεις. Μας εξήγησε τους τραυματισμούς και τις χειρουργικές επεμβάσεις που είχε υποστεί, το λάβαμε αυτό υπόψη, αλλά του έκαναν ορισμένες διεξοδικές εξετάσεις στο δρόμο, και όταν επιβεβαιώθηκε το γεγονός, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Μάρτιν.»

Όταν ρωτήθηκε αν ο Γουντς θα λάμβανε ειδική μεταχείριση στη φυλακή, ο Μπουντενζίεκ απάντησε ότι θα φρόντιζε να είναι ασφαλής.

«Είμαστε το γραφείο του σερίφη», είπε. «Γνωρίζουμε ότι συλλάβαμε μια προσωπικότητα υψηλού προφίλ. Δεν προσπαθώ να το δραματοποιήσω. Αλλά δεν έχει σημασία ποιος είσαι, αν παραβιάσεις το νόμο, θα εφαρμόσουμε το νόμο. Είναι μια πολύ εύκολη επιλογή. Όσον αφορά τη διαμονή του στη φυλακή, θα φροντίσουμε να είναι ασφαλής. Δεν θα τον βάλουμε στον γενικό πληθυσμό. Δεν θα βρίσκεται μαζί με άλλους κρατούμενους που θα μπορούσαν να τον βλάψουν ή να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό που έκανε. Θα πληρώσει το τίμημα, αλλά δεν θα το πληρώσει με τιμωρία στη φυλακή».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι φίλος με τον Γουντς, αναφέρθηκε στο ατύχημα όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους την Παρασκευή.

«Νιώθω πολύ άσχημα. Αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες», είπε ο Τραμπ για τον Γουντς, ο οποίος έχει σχέση με τη Βανέσα Τραμπ, την πρώην σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. «Έγινε ένα ατύχημα και αυτό είναι το μόνο που ξέρω. Είναι πολύ στενός φίλος μου. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός άνδρας. Αλλά αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες».

Το περιστατικό θύμιζε ένα ατύχημα με αυτοκίνητο στο οποίο είχε εμπλακεί ο Γουντς τον Φεβρουάριο του 2021.

Με πληροφορίες από The Athletic/The New York Times