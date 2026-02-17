Συνελήφθη ο Shia LaBeouf για τον ξυλοδαρμό δύο ατόμων στη Νέα Ορλεάνη

Ο ηθοποιός Shia LaBeouf συνελήφθη την Τρίτη για φερόμενη επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Ορλεάνης επιβεβαίωσε ότι περίπου στις 12:45 π.μ. την Τρίτη, αστυνομικοί κλήθηκαν στο Faubourg Marigny, που βρίσκεται δίπλα στη Γαλλική Συνοικία, όπου ο LaBeouf φέρεται να γινόταν όλο και πιο επιθετικός στο Royal Street Inn and Bar.

Η σύλληψη του Shia LaBeouf στη Νέα Ορλεάνη

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος του μπαρ προσπάθησε να συνοδεύσει τον LaBeouf έξω από το μπαρ, ενώ ο ηθοποιός φέρεται να προσπάθησε να τον χτυπήσει. Στη συνέχεια, αφού απομακρύνθηκε, ο ηθοποιός φέρεται να χτύπησε έναν πελάτη που βοηθούσε τον υπεύθυνο του μπαρ, πριν επιστρέψει και χτυπήσει έναν δεύτερο άνδρα στο πρόσωπο.

Ο LaBeouf περιορίστηκε στη συνέχεια από τους παρευρισκόμενους μέχρι να φτάσει η αστυνομία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Αργότερα πήρε εξιτήριο, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα απλής βιαιοπραγίας.

Η πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης.

Ένας μπάρμαν και ένας πορτιέρης του καταστήματος δήλωσαν ότι ο LeBeouf δεν ήταν ευπρόσδεκτος μετά την αποφυλάκισή του.

Εδώ και αρκετές ημέρες κυκλοφορούν αναφορές για την απρεπή συμπεριφορά του LaBeouf σε όλη τη Νέα Ορλεάνη. Ο Robert Skuse, πορτιέρης του Ms Mae’s, ενός τοπικού μπαρ, δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι ο ηθοποιός εμφανίστηκε με «κάπως επιθετική διάθεση».

«Στη μέση του χάους, έκανε το κλασικό 'ξέρεις ποιος είμαι εγώ;'», είπε ο Skuse.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τον LaBeouf να φύγει αφού προσπάθησε να μπει πίσω από το μπαρ και να σερβίρει ποτά στους πελάτες.

Με πληροφορίες από Guardian