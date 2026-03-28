Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ για την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ, ΚΠ Σάρμα Όλι, συνελήφθη το Σάββατο για την εμπλοκή του στην αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων πέρυσι, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 άνθρωποι.

Λίγο μετά τη σύλληψή του στην κατοικία του στην Κατμαντού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, καθώς λαμβάνονται υπόψη η ηλικία και το ιατρικό του ιστορικό. Μαζί του συνελήφθη και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεκχάκ, μετά από σύσταση επιτροπής που διερεύνησε τα γεγονότα και εισηγήθηκε την ποινική τους δίωξη για αμέλεια.

Σε βάρος των δύο ανδρών δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι συλλήψεις συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς από πυρά της αστυνομίας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν μετά την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εξελίχθηκαν σε ευρύτερη εξέγερση, με φόντο την ανεργία, την οικονομική στασιμότητα και τις καταγγελίες για διαφθορά.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα κορύφωσης των λεγόμενων διαδηλώσεων της «Gen-Z», τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ τους και ένας μαθητής. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα, με επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, αστυνομικά τμήματα και καταστήματα.

Ο Όλι έχει απορρίψει τα πορίσματα της επιτροπής, κάνοντας λόγο για πολιτική στοχοποίηση, ενώ οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η κράτησή του είναι αδικαιολόγητη, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.

Οι συλλήψεις σημειώνονται μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού Μπαλέν Σα, ο οποίος εξελέγη μετά την πολιτική κρίση που προκάλεσαν τα γεγονότα. Το κόμμα του εξασφάλισε αυτοδυναμία, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες στο Νεπάλ.

Υποστηρικτές του κόμματος του Όλι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδηλώσεις στην Κατμαντού, ενώ ο νέος υπουργός Εσωτερικών χαιρέτισε τις συλλήψεις, δηλώνοντας ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Οι οικογένειες των 76 θυμάτων των επεισοδίων ζητούν εδώ και μήνες την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από Guardian