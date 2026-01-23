Συνελήφθη ο πρώην Ολυμπιονίκης του snowboard που διακινούσε ναρκωτικά

Μετά από μήνες ανζητήσεων, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Μεξικό, συνελήφθη ο Ryan Wedding, πρώην Ολυμπιονίκης στο snowboard, ο οποίος κατηγορούνταν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Καναδός αθλητής, που είχε συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, βρισκόταν στη λίστα των «δέκα πιο καταζητούμενων» του FBI.

Οι αρχές τον κατηγορούν ότι ηγούνταν διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από την Κολομβία προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται και σε σειρά ανθρωποκτονιών, μεταξύ των οποίων και δολοφονίες από λάθος ταυτότητα ενός ζευγαριού, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ryan Wedding: Στη λίστα με τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους του FBI

Τον Μάρτιο του 2025, ο Wedding είχε προστεθεί επίσημα στη λίστα των πιο «επικίνδυνων καταζητουμένων» των αμερικανικών ομοσπονδιακών αρχών, με το FBI να προσέφερε αμοιβή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το NBC News, περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύλληψή του αναμένεται να δοθούν σε επίσημη συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ο Wedding χρησιμοποιούσε σειρά ψευδωνύμων, όπως «El Jefe», «Giant», «Public Enemy», «James Conrad King» και «Jesse King», γεγονός που δυσκόλευε τον εντοπισμό του.

Η υπόθεσή του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς συνδυάζει μια εντυπωσιακή αθλητική διαδρομή με τη φερόμενη δράση σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από NBC News