Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης πλοίου που συνδέεται με την έκρηξη στη Βηρυτό το 2020

Στις 5 Σεπτεμβρίου, στο αεροδρόμιο της Σόφιας, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του πλοίου που συνδέεται με τη μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Ο 48χρονος Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, Ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου, έχει κατονομαστεί από τις λιβανέζικες αρχές ως ιδιοκτήτης του «Rhosus», του πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο το οποίο ξεφορτώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και αργότερα εξερράγη, σκοτώνοντας περισσότερους από 200 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γκρετσούσκιν παρουσιάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον του δικαστηρίου της Σόφιας και «τέθηκε υπό κράτηση για μέγιστη διάρκεια 40 ημερών», όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Βάσει της βουλγαρικής νομοθεσίας, οι αρχές που ζητούν την έκδοσή του έχουν προθεσμία 40 ημερών για να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα δικαιολογούν τη μεταγωγή του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με βάση ένταλμα της Ιντερπόλ, κατά την άφιξή του από την Πάφο της Κύπρου, σύμφωνα με άλλη δικαστική πηγή της Βουλγαρίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας.