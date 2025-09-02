Συνελήφθη ο δημιουργός του «Father Ted» για τρανσφοβικές αναρτήσεις

Ο Γκράχαμ Λάινχαν, δημιουργός της βρετανικής κωμωδίας «Father Ted» και γνωστός επίσης για τη σειρά «The IT Crowd», συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με την κατηγορία πρόκλησης βίας μέσω αναρτήσεων στο X (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε ένοπλοι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από το αεροπλάνο που μόλις είχε προσγειωθεί από την Αριζόνα και τον ενημέρωσαν ότι συλλαμβάνεται για τρεις αναρτήσεις του. Σε μία από αυτές, ο 57χρονος έγραφε ότι η παρουσία τρανς ανδρών σε χώρους αποκλειστικά για γυναίκες συνιστά «βίαιο, καταχρηστικό γεγονός», καλώντας μάλιστα σε «σκηνή, αστυνομική καταγγελία ή ακόμη και βία».

Ο Λάινχαν δήλωσε σε ανάρτησή του στο Substack ότι ανακρίθηκε για καθεμία από τις επίμαχες δημοσιεύσεις. Κατά την παραμονή του στο αστυνομικό τμήμα, νοσοκόμος διαπίστωσε υψηλή πίεση και εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Όπως υποστήριξε, η μοναδική προϋπόθεση για την αποφυλάκισή του ήταν να μην χρησιμοποιεί το Twitter: «Δεν υπήρξε καμία αναφορά στη σοβαρότητα των πράξεών μου· μόνο μια εντολή σιωπής σχεδιασμένη να με φιμώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ υποχρεώθηκα να επιστρέψω για νέα ανάκριση τον Οκτώβριο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημιουργός έχει εκφραστεί επανειλημμένα κατά της τρανς ακτιβιστικής δράσης σε κοινωνικά δίκτυα. Αναμένεται μάλιστα να δικαστεί αυτή την εβδομάδα για ξεχωριστές κατηγορίες παρενόχλησης τρανς ακτιβιστή.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε τη σύλληψη, διευκρινίζοντας ότι «άνδρας στην ηλικία των 50 συνελήφθη τη Δευτέρα μετά την άφιξή του με πτήση της American Airlines, υπό την υποψία πρόκλησης βίας, σχετικά με δημοσιεύσεις στο X».