Συνεχίζονται σήμερα οι συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σήμερα πρόκειται να συνεχιστεί ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, στην Ουάσινγκτον.

Οι συνομιλίες έπρεπε, θεωρητικά, να είχαν ολοκληρωθεί χθες Πέμπτη.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στις ΗΠΑ

«Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» και «συνεχίζουμε να τις διευκολύνουμε. Τα δυο μέρη θα συνεχίσουν αύριο (σ.σ. σήμερα) στις 09:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 16:00 ώρα Ελλάδας) το έργο τους ενόψει της σύναψης συμφωνίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας χθες Πέμπτη.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου, κάτι που επέβαλε η Τεχεράνη.