Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ: Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ, τι συμφώνησαν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας (1/6), ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό», με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η δήλωση του Τραμπ αντικρούει την ανακοίνωση του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου Tasnim, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε νωρίτερα σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε για την αναστολή των συνομιλιών. «Δεν μας ενημέρωσαν για αυτό» είπε στο NBC News, προσθέτοντας ότι δεν είχε πρόβλημα «να περιμένει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο, διαβεβαίωσε στη συνέχεια ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο συνομίλησε τηλεφωνικά, δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό, την ώρα που το Ισραήλ απειλούσε να επιτεθεί στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Με άλλη ανάρτησή του στην ίδια πλατφόρμα, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε μια «πολύ καλή επικοινωνία» με τη Χεζμπολάχ, μέσω «υψηλόβαθμων αντιπροσώπων» και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση «θα παύσει πλήρως το πυρ».

«Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», έγραψε.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να ανοίξουν «νέα μέτωπα», λόγω της επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, όπως είπε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη «χάνει την υπομονή της».

«Το Ιράν θεωρεί ότι το να περάσει κανείς τις κόκκινες γραμμές στον Λίβανο και τη Γάζα ισοδυναμεί με άμεσο πόλεμο» και «σε απάντηση, είναι αποφασισμένο να διεξάγει αμυντικές επιχειρήσεις» και «να ανοίξει νέα μέτωπα» απείλησαν εξάλλου οι Φρουροί, αναφερόμενοι στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και στον Λίβανο.

«Η υπομονή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει τα όριά της», είπε ο Ραζαεΐ.

Για πρώτη φορά, Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι μίλησε, εμμέσως, με τη Χεζμπολάχ

Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών. Η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλιού Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Ο πόλεμος στον Λίβανο, απόρροια του πολέμου στο Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι, λόγω των ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών εκκένωσης μετά τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ισραηλινό έδαφος για να στηρίξει τη σύμμαχό της, την Τεχεράνη.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ και μια στρατηγικής σημασίας κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο. Είχαν προηγηθεί, την προηγούμενη ημέρα, οι σφοδρότερες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

Πάντως, νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαξίωσε την αναστολή των έμμεσων συνομιλιών με το Ιράν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει αν τελείωσαν.

«Δεν με νοιάζει αν τελείωσαν, ειλικρινά… Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου» είπε μιλώντας τηλεφωνικά στον δημοσιογράφο Ίμον Τζάβερς.

Στην ίδια συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «δεν ανησυχεί» για τυχόν αύξηση της τιμής του πετρελαίου εάν το Ιράν αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ.