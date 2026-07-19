Συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον θάνατο κι άλλου στρατιωτικού

Οι επιθέσεις στον Κόλπο συνεχίζονται και η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου για τον θάνατο δύο στρατιωτικών στην Ιορδανία, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη στρατιωτικός σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης ενός κατεβασμένου ιρανικού drone»,

«Ένας Αμερικανός στρατιωτικός στο βόρειο Ιράκ σκοτώθηκε σε δράση στις 18 Ιουλίου κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης μη εκραγέντων εκρηκτικών από ένα κατεβασμένο ιρανικό drone μίας χρήσης. Ένας δεύτερος στρατιωτικός τραυματίστηκε και συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για ελαφρύ τραύμα», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η CENTCOM πρόσθεσε επίσης ότι εντόπισε «άγνωστα λείψανα» στην Ιορδανία, όπου ένας στρατιωτικός είχε καταχωρηθεί ως αγνοούμενος σε δράση.

Με αυτούς τους θανάτους, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν πέντε μήνες ανέρχεται σε 17.

Μέση Ανατολή: Οι επιθέσεις του Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι πραγματοποίησε «επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με drones αυτοκτονίας» εναντίον της αποθήκης πυρομαχικών του αμερικανικού στρατοπέδου Camp Udairi, καθώς και κατά ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και ραντάρ επιτήρησης στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέση Ανατολή: Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Τόσο το Κουβέιτ όσο και το Μπαχρέιν, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχουν υποστεί το κύριο βάρος των επιθέσεων του Ιράν εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο από την επανέναρξη των εχθροπραξιών αυτόν τον μήνα, παρά την κατάπαυση του πυρός και το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι το Ιράν έπληξε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, καθώς και πετρελαϊκή εγκατάσταση, πριν από την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι προχωρούν σε βομβαρδισμούς για να «τιμωρήσουν» το Ιράν, μετά τους πρώτους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών από την επανέναρξη των συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από CNN, Al Jazeera

