Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Αυξάνονται οι θάνατοι και στις δύο χώρες

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο και στην πόλη Χάρκοβο, που δέχθηκαν μαζικά ρωσικά πλήγματα.

Οι ουκρανικές πόλεις δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές.

Παράλληλα, τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονταν στις φλόγες.

Την ίδια ώρα, ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς.

Νέα πλήγματα εις βάρος της Ουκρανίας

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, προτού ενημερώσει μερικά λεπτά αργότερα ότι «ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις» και ότι είχαν καταμετρηθεί 23 τραυματίες «ως τις 05:40», ανάμεσά τους «παιδί».

Παράλληλα, τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνισε πως βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην οροφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1990.

«Σας ζητάμε να προσευχηθείτε για να σωθεί το μοναστήρι από την καταστροφή», ανέφερε ο μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος, επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του χριστιανισμού».

Στο Χάρκοβο, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε «επανειλημμένα» ρωσικά πλήγματα, ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Νεκροί και στη Ρωσία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική πόλη Τούλα, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλάεφ.

«Απόψε, κατοικημένη περιοχή στην πόλη Τούλα έγινε στόχος επίθεσης με drones», ανέφερε ο κ. Μιλάεφ μέσω Telegram.

«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άλλοι τρεις, ανάμεσά τους παιδί ενός έτους, τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας.

Με πληροφορίες AFP