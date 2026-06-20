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Συνεχίζεται η κόντρα Τραμπ - Μελόνι: «Θέλει να ξανανέβει στα γκάλοπ» - «Η φιλία μας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνουν την αντιπαράθεση ανάμεσά τους, με νέες «βολές» του ενός στον άλλο

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτογραφία αρχείου από συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / EPA
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Η σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάζεται εκ νέου, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι ότι η Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7, με την αντίδραση της πρωθυπουργού να είναι άμεση.

Τώρα, δίνουν συνέχεια στην αντιπαράθεσή τους, μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων.

Το μήνυμα Τραμπ για Μελόνι μετά την πρώτη αντίδρασή της 

«Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth και πρόσθεσε:

«Μου ζήτησε, επανειλημμένα να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου στην διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η δημοτικότητά της στην Ιταλία βρίσκεται σε πτώση, ίσως επειδή γύρισε την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες- μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, αρνούμενη να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που έκανε, βέβαια, και το ΝΑΤΟ)».

Η απάντηση της Μελόνι για τη δημοτικότητά της

Η Τζόρτζια Μελόνι του απάντησε: «Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από τη σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπιζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα».

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικεντρωθείτε στη δική σας», πρόσθεσε.

Η τελευταία αυτή αντιπαράθεση σηματοδοτεί «μια απότομη επιδείνωση των σχέσεων», σχολιάζει το πρακτορείο Reuters, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις ενδείξεις, ότι είχαν καταφέρει να εξομαλύνουν τη σχέση τους, η οποία είχε δοκιμαστεί νωρίτερα φέτος εξαιτίας των διαφωνιών για τον πόλεμο με το Ιράν.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
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