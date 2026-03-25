Συνάντηση Τραμπ – Τζινπίνγκ: «Κλείδωσε» η ημερομηνία - Τι μπορεί να σημαίνει για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου.

Ο Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσουν επίσης τον Σι και την κυρία Πενγκ Λιγουάν στην Ουάσιγκτον, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ «ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για αυτές τις ιστορικές επισκέψεις» και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ πολύ να περάσω χρόνο με τον Πρόεδρο Σι σε αυτό που θα είναι -είμαι βέβαιος- ένα μνημειώδες γεγονός».

Τραμπ - Τζινπίνγκ: Τι σημαίνει για τον πόλεμο η ημερομηνία της συνάντησής τους

Η συνάντηση των δύο ηγετών αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε με ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά από πιέσεις των δημοσιογράφων για τη νέα ημερομηνία της συνάντησης, η Λέβιτ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος μπορεί να έχει τελειώσει μέχρι την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι στην Κίνα.

«Πρέπει να συμπεράνουμε ότι ο πόλεμος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την επίσκεψη της 14ης ή 15ης Μαΐου;», τη ρώτησαν δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου.

«Πάντα υπολογίζαμε περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες, οπότε μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς», απάντησε η Λέβιτ.



Με πληροφορίες από CNBC, Al Jazeera