Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου: Οι κοινές δηλώσεις - Στη δημοσιότητα το σχέδιο για τη Γάζα

Με λίγη καθυστέρηση πραγματοποιήθηκαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνέντευξη Τύπου ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:15 (ώρα Ελλάδας) και καθυστέρησε λίγο παραπάνω από μία ώρα από ό,τι ήταν καθορισμένο.

«Μόλις συζητήσαμε για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το Ιράν, το εμπόριο και το ευρύτερο πλαίσιο της ειρήνης στη Μέση Ανατολή» είπε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο είχε σήμερα συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επειδή, όπως είπε, συμφώνησε με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Εάν γίνει δεκτό το σχέδιο από τη Χαμάς, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημείωσε, και αυτό σημαίνει «τον τερματισμό του ίδιου του πολέμου».

Με βάση την πρόταση, οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Οι πλευρές θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το σχέδιό του προβλέπει την κατά φάσεις απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Ο Τραμπ είπε ότι «αισθάνεται πως θα έχουμε θετική απάντηση» από τη Χαμάς, για την οποία τόνισε όμως ότι εάν απορρίψει τη συμφωνία, «το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει».

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως η σημερινή συνάντηση είναι ένα κρίσιμο βήμα όχι μόνο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και για να τεθεί το τραπέζι το ζήτημα της ειρήνης σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Υποστηρίζω το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», φανέρωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να συμπληρώνει ότι το σχέδιο θα διασφαλίσει πως το Ισραήλ δεν θα απειληθεί ξανά από τη Χαμάς.

Συνέχισε την ομιλία του, ευχαριστώντας τους στρατιώτες του Ισραήλ, οι οποίοι, όπως σχολίασε, πολεμούν «σαν λιοντάρια ενάντια στη βαρβαρότητα».

Επίσης, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι όλοι οι όμηροι- ζωντανοί και νεκροί- θα πρέπει να επιστραφούν εντός 72 ωρών, επισημαίνοντας ότι δίνεται σε όλα τα μέρη η ευκαιρία να το κάνουν αυτό ειρηνικά, αλλά αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο ή υποτίθεται ότι το αποδεχτεί και τότε δεν το εφαρμόσει, «θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

«Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», θέλησε να επισημάνει.

Στη δημοσιότητα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή. Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, χαιρέτισε την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.