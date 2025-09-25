Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Τι ειπώθηκε και τι «έδειξε» το κλίμα

Πλήρη αναστροφή κλίματος μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, δείχνει η υποδοχή που επεφύλαξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο.

Στις 20:50 ολοκληρώθηκε η κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνόδευσε τον Ταγίπ Ερντογάν μέχρι το κατώφλι του Λευκού Οίκου, όπου τον είχε υποδεχθεί κατά τις 18:31.

Ένας Τραμπ που περίμενε με υψωμένη τη γροθιά τον «πολύ καλό του φίλο» Ερντογάν, ο οποίος επανήλθε στον ναό της αμερικανικής πολιτικής μετά από 6 χρόνια, βγαίνοντας από τον «πάγο» όπου τον είχε τοποθετήσει ο τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ήταν φανερό εξ αρχής ότι ο Ερντογάν παρουσιάστηκε λίγο πιο προσεκτικός από την προηγούμενη φορά, κρατώντας επιφυλάξεις στα γαλαντόμα σχόλια και τις καλοσύνες του Αμερικανού προέδρου, καθώς αρκέστηκε μόνο σε μερικές φράσεις.

Μεταξύ αυτών όμως, το «ανατολίτικο παζάρι» ξεκίνησε από τον Ερντογάν ο οποίος, πιστός στο παιχνίδι της Τουρκίας «ας ρίξουμε τα θέματα στο τραπέζι κι ας τα μοιράσουμε», πρότεινε αλισβερίσι μεταξύ F-35 ή F-16 και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Εξ αρχής ο Τραμπ έδωσε τον τόνο της επικείμενης συζήτησης: Θέλουν να αγοράσουν διάφορα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει.

Δηλαδή πρόκειται για μια συζήτηση όπου ο Τραμπ ζήτησε λεφτά, να μην αγοράζει η Τουρκία ρωσικό πετρέλαιο, στήριξη ως προς τη Γάζα. Από την άλλη ειναι βέβαιο ότι θα υπάρξει εξέλιξη στα F-35, του «έδωσε» τη Συρία, καθώς αναγνώρισε τον ηγετικό ρόλο της Τουρκίας στις εξελίξεις εκεί, υπονόησε άρση κυρώσεων.

Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι όπως και το 2019, που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει πληρεξούσιο του στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική τον Ερντογάν, έτσι και τώρα του δίνει χρίσμα και ζητάει αποτ ον Ερντογάν να φανεί ξανά χρήσιμος στις ΗΠΑ του Τραμπ, σε θέματα της ίδιας περιοχής, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Γάζα, το Ισραήλ, και οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικότερα, οι δύο ηγέτες ανέφεραν μεταξύ άλλων:

Τραμπ: «Θα φάμε μαζί και θα έχουμε συζήτηση. Θέλουν να αγοράσουν από εμάς F-35 και F-16. Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε καλές σχέσεις εδώ και πολύ καιρό. Μας είχε δώσει τον πάστορα Μπράνσον. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον πήραμε πίσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τον Πρόεδρο της Τουρκίας δίπλα μου».

Τι είπαν Τραμπ Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Ερντογάν: «Στην πρώτη και δεύτερη θητεία του Τραμπ, ζούμε μια διαφορετική πορεία στις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ. Σήμερα θα συζητήσουμε εκτενώς τα θέματα F-35, F-16 και Halkbank. Όσον αφορά τη Σχολή της Χάλκης, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί».

Τραμπ: - «Η Μεγάλη Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ. Είπα ότι θα τους βοηθήσω. Ο άνδρας δίπλα μου είναι πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός και κάνει καλά πράγματα στη χώρα του. Σταμάτησαν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Η οικονομία τους είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους χωρίς λόγο. Βλέπουμε ότι η ανθρώπινη ζωή καταστρέφεται. Ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει. Θα συζητήσουμε και το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών».

Τι είπε ο Τραμπ για τη Γάζα

«Δεν ξέρω τις απόψεις του Ερντογάν για τη Γάζα. Θα τις μάθω. Θα συζητήσουμε για τη Γάζα. Έχουμε κάνει υπέροχες συζητήσεις με ηγέτες της περιοχής. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία εδώ. Θα απελευθερώσουμε τους ομήρους. Πρέπει να τους σώσουμε. Υπάρχουν 20 ζωντανοί όμηροι. Υπάρχουν επίσης 30 νεκροί όμηροι».

«Μπορούν να γίνουν βήματα σχετικά με τη Γάζα. Μπορεί να γίνει σήμερα. Έχουμε καλές συζητήσεις με τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε κάνει υπέροχες συζητήσεις με ηγέτες. Θα συζητήσουμε και με το Ισραήλ. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε να σώσουμε τους ομήρους. Θέλουμε να τους πάρουμε όλους τώρα. Υπάρχει και Αμερικανός όμηρος. Θέλουμε να τους πάρουμε όλους μαζί».

Άλλα θεματα συζήτησης που έθιξε ο Τραμπ