Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, στην ατζέντα βρίσκονται στρατιωτικές και εμπορικές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων η αγορά αεροσκαφών Boeing, νέα παρτίδα F-16 και η επανεκκίνηση των συνομιλιών για τα F-35. «Με τον πρόεδρο Ερντογάν έχουμε μια πολύ καλή σχέση και ανυπομονώ να τον συναντήσω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Άγκυρα επιδιώκει να υπογράψει και νέες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αύξηση εισαγωγών αμερικανικού LNG. Η διπλωματική αυτή προσέγγιση έρχεται μετά από χρόνια έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Άγκυρας, λόγω της αγοράς ρωσικών οπλικών συστημάτων και των διαφωνιών για τη Συρία.

Η Τουρκία εξακολουθεί να ισορροπεί ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση. Από τη μια, είναι μεγάλος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου (41% των εισαγωγών το 2023), από την άλλη συνεχίζει να προμηθεύει την Ουκρανία με drones και πυρομαχικά, ενώ αποφεύγει να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά.

Με πληροφορίες από Bloomberg