Συνάντηση Ρούμπιο με Πάπα Λέοντα, μετά τη διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον Πάπα Λέοντα, λίγες εβδομάδες μετά την πρωτοφανή δημόσια επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του ποντίφικα.

Ο Ρούμπιο θα έχει ιδιωτική συνάντηση με τον πρώτο πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, στο Αποστολικό Παλάτι.

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί επίσης με τον γραμματέα του κράτους του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, καθώς και με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, στο πλαίσιο μιας διήμερης επίσκεψης που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ψυχρών σχέσεων της Ουάσιγκτον με την Ιταλία και την Αγία Έδρα.

Είχε επίσης ζητήσει να συναντήσει την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, όπως ανέφερε πηγή του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών στον Guardian, όμως το αίτημα δεν είχε ακόμη εγκριθεί. Μιλώντας στο Γιερεβάν, σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η Μελόνι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανότατα θα συναντήσει τον Ρούμπιο.

Το ταξίδι, που συμπίπτει με την πρώτη επέτειο της παποσύνης του Λέοντα, πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αφότου ο Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στον πάπα για την καταδίκη από μέρους του του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε αδύναμο και δήλωσε ότι «δεν κάνει πολύ καλή δουλειά» ως ποντίφικας.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κοινοποίησε μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη που τον απεικόνιζε ως Χριστό, προτού τη διαγράψει, υποστηρίζοντας αργότερα ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για απεικόνισή του ως γιατρού.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επέκρινε επίσης τον πάπα, λέγοντας ότι το Βατικανό θα έπρεπε «να περιορίζεται σε ζητήματα ηθικής» και ότι ο Λέων θα έπρεπε να είναι προσεκτικός όταν μιλά για θεολογία και πόλεμο.

Ο Τραμπ επέπληξε και τη Μελόνι — η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν μία από τις στενότερες συμμάχους του στην Ευρώπη — αφότου εκείνη επέκρινε τις δηλώσεις του για τον πάπα, κατηγορώντας την ιταλική κυβέρνηση ότι δεν στήριξε τα πλήγματα κατά του Ιράν και απειλώντας, ως συνέπεια, με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.

Ο Ρούμπιο και ο Βανς είχαν παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του πάπα τον Μάιο του περασμένου έτους και είχαν ιδιωτική ακρόαση μαζί του την επόμενη ημέρα, κατά την οποία του παρέδωσαν πρόσκληση από τον Τραμπ για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο — πρόσκληση που ο Λέων δεν έχει ακόμη αποδεχθεί.

Απαντώντας στο ξέσπασμα του Τραμπ τον Απρίλιο, ο πάπας δήλωσε ότι δεν φοβάται την αμερικανική κυβέρνηση και συνέχισε να εκφράζεται ανοιχτά κατά του πολέμου στο Ιράν.

Ο Λέων θα σηματοδοτήσει την πρώτη επέτειο της παποσύνης του με ταξίδι την Παρασκευή στη νότια ιταλική πόλη Πομπηία, όπου θα τελέσει λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου, καθώς και στη Νάπολη.

Με πληροφορίες από Guardian



