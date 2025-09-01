Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν στην Κίνα: «Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος της Ρωσίας»

Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 25ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης συνέβαλαν στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Οι δύο πρόεδροι αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

Ο Πούτιν ευχαριστεί τον Ερντογάν για τις διπλωματικές προσπάθειές του

Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος της Ρωσίας και η ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «στρατηγική», δήλωσε σήμερα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια της συνάντησης των δύο προέδρων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που διεξάγεται στην Τιαντζίν της Κίνας.

Ο Πούτιν εγκωμίασε το ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, είχε δηλώσει πως οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς η Άγκυρα διαδραματίζει «ένα σημαντικό ρόλο» μεσολαβητή.

Από την τουρκική προεδρία ανακοινώθηκε πως ο Ερντογάν είπε σήμερα στον ρώσο ομόλογό του ότι η Άγκυρα εργάζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης οι Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, τις προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία.