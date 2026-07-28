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Συνάντηση Μπέρναμ-Ζελένσκι: Στο επίκεντρο η συμπαραγωγή drones και η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

O Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «ισχυρότερες από ποτέ»

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ DRONES Facebook Twitter
Φωτ. Twitter
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Σε βρετανική ναυτική βάση συναντήθηκαν τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και την επιτακτική ανάγκη του Κιέβου για συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, προκειμένου να αποκρούσει τις κλιμακούμενες ρωσικές επιθέσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πάνω στο αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth, το οποίο βρισκόταν στο Πόρτσμουθ, στα νότια παράλια της Αγγλίας.

«Είστε ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχομαι αυτοπροσώπως από την ανάληψη των καθηκόντων μου, και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι», δήλωσε ο Μπέρναμ απευθυνόμενος στον Ζελένσκι.

«Στόχος είναι να σταλεί ένα σαφέστατο μήνυμα: Στηρίζουμε την Ουκρανία 100%, είμαι προσωπικά στο πλευρό σας 100% και θα τιμήσω κάθε δέσμευση που έχει αναλάβει αυτή η χώρα απέναντι στην Ουκρανία», πρόσθεσε. 

Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις των δυο χωρών 

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «ισχυρότερες από ποτέ».

Ο Μπέρναμ σημείωσε επίσης ότι συζήτησαν εκτενώς την ανάγκη του Κιέβου για περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης, ώστε να καταρρίπτονται οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, «ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών της Ουκρανίας κατά τους χειμερινούς μήνες».

«Κρατήσαμε ορισμένα καίρια ζητήματα, τα οποία θα δρομολογήσουμε τώρα σε συνεργασία με τους εταίρους μας», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση.

Με ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν και στην «κοινή αμυντική παραγωγή». Η Βρετανία και η Ουκρανία διατηρούν ήδη συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη drones, ενώ, μιλώντας σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης πριν από τη συνάντηση, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ελπίζει στην ίδρυση ενός «πολύ μεγάλου εργοστασίου» επί βρετανικού εδάφους.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συνάντησαν περισσότερους από 200 Ουκρανούς στρατιωτικούς, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών εβδομάδων στη Βρετανία. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην ενίσχυση των μαχητικών τους ικανοτήτων και στη βελτίωση των επιχειρήσεων εξουδετέρωσης ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα.

Με πληροφορίες από Εuronews

Διεθνή

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