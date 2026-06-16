Συνάντηση Βαρθολομαίου-Ερντογάν: Στο επίκεντρο η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε σήμερα Τρίτη (16/6), στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνοδευόταν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και τον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης Θεοφιλ. Επίσκοπο Αραβισσού κ. Κασσιανό, στο ταξίδι του στην Άγκυρα, με τη συζήτηση με τον κ. Ερντογάν να επικεντρώνεται στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Συνάντηση Βαρθολομαίου-Ερντογάν: Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συναντήθηκε σήμερα, 16 Ιουνίου 2026, με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και τον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης Θεοφιλ. Επίσκοπο Αραβισσού κ. Κασσιανό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Εξοχ. Πρόεδρο για την συνάντησή τους, κατά την διάρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, σε εγκάρδια ατμόσφαιρα, ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και την Ρωμαίηκη Κοινότητα.

H συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της, στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Παναγιώτατος και οι Αρχιερείς που τον συνοδεύουν πρόκειται να επιστρέψουν αυθημερόν στην Πόλη».

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