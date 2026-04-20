ΗΠΑ: Συναγερμός στη Βόρεια Καρολίνα μετά από ένοπλη επίθεση σε πάρκο - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για μαζική ένοπλη επίθεση σε πάρκο στο Winston-Salem στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για «αρκετούς» τραυματίες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται ο Independent, τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και «αρκετά» άλλα τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς κοντά σε σχολείο.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε ως καβγάς λίγο πριν τις 10 το πρωί (τοπική ώρα), ο οποίος στη συνέχεια κλιμακώθηκε και κατέληξε σε ένοπλη επίθεση. Οι αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το σημείο όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν είναι γνωστό πόσα άτομα εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο, καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών και τη διασφάλιση της ασφάλειας.

Καθώς η ενημέρωση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νέες δηλώσεις τις επόμενες ώρες.

Το Associated Press αναφέρει ότι πρόκειται για «προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ νέων που εξελίχθηκε σε μαζική ανταλλαγή πυροβολισμών σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας το πρωί της Δευτέρας, καθώς πολλά άτομα πυροβόλησαν το ένα το άλλο».