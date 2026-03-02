Συναγερμός στην Κύπρο για drone: Αναχαιτίστηκε και δεύτερο - Έκλεισαν σχολεία, κάτοικοι απομακρύνθηκαν

Σε συναγερμό τέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου στην Κύπρο, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone.

Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι Κύπρου, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο.

Σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Σε μήνυμά του, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 00:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρετανικές Βάσεις γύρω στις 7:40 το πρωί, ενημέρωσαν ότι έριξαν το επίπεδο συναγερμού από «Κόκκινο» σε «Κίτρινο» και σταμάτησαν να ηχούν σειρήνες.

Συναγερμός στην Κύπρο για drone: Σε επιφυλακή οι τοπικές αρχές

Σε ολόκληρη την επικράτεια των Βρετανικών Βάσεων παρατηρείται έντονη αστυνομική παρουσία, με περιπολικά να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και να επιτηρούν καίρια σημεία, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μετά το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, στην κοινότητα Ακρωτηρίου βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον δήμαρχο Κουρίου, με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων της περιοχής και εκπροσώπων της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, με στόχο τον συντονισμό ενεργειών και την αξιολόγηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Η έκρηξη στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι έγινε από drones καμικάζι. Το λεγόμενο Shahed 136, είναι ένα χαμηλού κόστους αλλά επιχειρησιακά αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο δοκιμάζει τις αντοχές της σύγχρονης αεράμυνας.

Το HESA Shahed 136 είναι ένα ιρανικής σχεδίασης μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι (drone), συνηθισμένα αποκαλούμενο και «loitering munition» ή «one-way attack drone», δηλαδή ένας συνδυασμός drone και κατευθυνόμενου πυραύλου κρούσης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε στο BBC ότι, οι ζημιές στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι μετά την επίθεση με drone το βράδυ της Κυριακής ήταν ελάχιστες προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά.

Ο ίδιος διέψευσε αρχικά, αναφορές ότι μέρος του προσωπικού ενδέχεται να απομακρυνθεί από την Κύπρο.

Σε νεότερη ενημέρωση ωστόσο, οι Βρετανικές Βάσεις αναφέρουν πως «ως προληπτικό μέτρο, προγραμματίζεται προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου».

«Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχει ανησυχία και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το χωριό Ακρωτήρι. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου. Σε όλες τις άλλες τοποθεσίες (Επ., Δεκ., Αγ. Νικ.), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτοί κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ», αναφέρουν σε ανακοίνωση.

Συναγερμός στην Κύπρο για drone: Επικοινωνία Χριστοδουλίδη με φον Ντερ Λάιεν

Στο μεταξύ, επικοινωνία είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετά το περιστατικό στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου.

Όπως τόνισε σε ανάρτηση της «στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και απερίφραστα στο πλευρό των κρατών-μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

Επίσης, σε προληπτική εκκένωση σχολείων, προχώρησαν σε Ακρωτήρι, Επισκοπή, Τραχώνι και Ασώματο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.

Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσουν σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.

Επιπλέον, χθες το βράδυ, κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας, με ορισμένους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου.

Το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από ηλεκτρονικά μηνύματα των Βρετανικών Βάσεων προς μέλη του προσωπικού, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε πρώτο μήνυμα, το προσωπικό και οι οικογένειές τους καλούνταν να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω απειλής για την ασφάλεια, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας μακριά από παράθυρα.

Σε δεύτερο μήνυμα έγινε αναφορά σε πλήγμα από drone στον αεροδιάδρομο των Βάσεων Ακρωτηρίου, με μικρές υλικές ζημιές και χωρίς αναφορές σε τραυματισμούς.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθως παρατηρήθηκε απογείωση αεροσκαφών από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η Αστυνομία των Βάσεων προχώρησε σε αποκοπή των δρόμων που οδηγούν προς το Ακρωτήρι.

Ο δήμαρχος Κουρίου μετέβη στο δημοτικό διαμέρισμα, ενημερώνοντας τους κατοίκους για τη δυνατότητα φιλοξενίας στο ΚΕΝ Λεμεσού σε περίπτωση που επέλεγαν να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε ενημέρωση του κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος έδωσε τις σχετικές οδηγίες, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων εγκατέλειψε την περιοχή προληπτικά.

Σημειώνεται ότι συνεδρίασε εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Κύπρου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Με πληροφορίες από philenews.com