Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Ένοπλος συνελήφθη πριν από την επίσκεψη Τραμπ σε γήπεδο γκολφ

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν οι αμερικανικές αρχές έπειτα από τη σύλληψη ενός οπλισμένου άνδρα σε γήπεδο γκολφ που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στον χώρο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή στο γήπεδο γκολφ του Ράντσος Πάλος Βέρδες, κοντά στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, ο 38χρονος κινούνταν ύποπτα μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο, ενώ φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις του προσωπικού ασφαλείας και τις προετοιμασίες ενόψει της άφιξης του προέδρου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και κατά τη σωματική έρευνα εντόπισαν στην κατοχή του έναν γεμιστήρα με 16 φυσίγγια. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε πιο εκτεταμένη έρευνα, κατά την οποία βρέθηκε στο αυτοκίνητό του ένα γεμάτο πιστόλι, καθώς και ένας ακόμη γεμιστήρας.

Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Με τη συνδρομή πρακτόρων του FBI, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του 38χρονου, στο προάστιο Ντάουνι του Λος Άντζελες.

Εκεί οι αρχές εντόπισαν ένα τουφέκι εφόδου, δεύτερο πιστόλι, αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασυρμάτους και σημειωματάρια, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίστηκε «ανησυχητικό». Οι ερευνητές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Κανονικά στο γήπεδο γκολφ ο Τραμπ

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη κανονικά στο γήπεδο γκολφ το βράδυ της Τρίτης, προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση συγκέντρωσης οικονομικής ενίσχυσης που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν πλέον αν ο συλληφθείς σχεδίαζε κάποια ενέργεια ή αν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση χωρίς άμεση απειλή κατά του προέδρου. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Λος Άντζελες, η οποία θα αποφασίσει ποιες κατηγορίες θα απαγγελθούν στον 38χρονο.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών υποθέσεων ασφαλείας που αφορούν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, αλλά και μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποτέλεσε επανειλημμένα στόχο αποπειρών δολοφονίας, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διατήρηση εξαιρετικά αυστηρών μέτρων προστασίας σε κάθε δημόσια εμφάνισή του.