Συναγερμός στην Ιαπωνία: Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πύραυλο στη θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα έναν πύραυλο προς τη θάλασσα, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή, καθώς οι αρχές της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας επιβεβαιώνουν το περιστατικό.

Το Τόκιο ανακοίνωσε ότι πρόκειται πιθανότατα για βαλλιστικό πύραυλο, την ώρα που ΗΠΑ και Νότια Κορέα πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην παραπάνω κίνηση, λίγες μέρες αφότου ο ηγέτης της, Κιμ Γιονγκ Ουν, επιθεώρησε μια δοκιμή πυραύλων κρουζ, από το νέο πολεμικό πλοίο της χώρας.

Η εκτόξευση προκάλεσε ανησυχία στην περιοχή, με τις αρχές της Ιαπωνίας να ξεκαθαρίζουν πως παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος φαίνεται να έπεσε στη θάλασσα, ενώ το κρατικό δίκτυο NHK μετέδωσε, επικαλούμενο ανώνυμο αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας, ότι ο πύραυλος προσγειώθηκε εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το είδος ή την ακριβή πορεία του πυραύλου.

Σημειώνεται πως η εκτόξευση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου, τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί «πρόβα πολέμου».

Με πληροφορίες από Βloomberg