Συναγερμός στη Νορβηγία: Αναφορές για πυροβολισμούς στο κέντρο του Όσλο

Συναγερμός σήμανε στην Νορβηγία, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που έπεσαν στο κέντρο του Όσλο.

Η Αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε, ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο και ότι ο ύποπτος δράστης συνελήφθη.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταδίδουν, ότι έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο εμπορικό κέντρο Storo Storsenter, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Όσλο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η νορβηγική αστυνομία βρίσκονται στο σημείο. Ο χώρος ερευνάται για πιθανά θύματα και άλλους εμπλεκόμενους.



Με πληροφορίες από Reuters